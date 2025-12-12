Андрей Талалаев: хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о перспективах своей дальнейшей работы в калининградском клубе.

«Прежде всего хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике». Я буду работать до тех пор, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы. У меня была договорённость с руководством, что если будет серьёзное предложение из Европы, то мы пожмём руки и найдём компромисс. Сейчас мы определились, что идём дальше. До конца этого сезона как минимум. И я рад, что принял это решение», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных встреч чемпионата России «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.