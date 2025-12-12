«Астон Вилла» выиграла у «Базеля» и одержала третью подряд победу в Лиге Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Базель» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл полузащитник английской команды Эванн Гессан. На 34-й минуте защитник «Базеля» Флавиус Данилюк восстановил равновесие. На 53-й минуте полузащитник Юри Тилеманс вывел «Астон Виллу» вперёд.

Эта победа стала третьей подряд для команды Унаи Эмери в Лиге Европы.

После шести матчей общего этапа соревнования английский клуб набрал 15 очков и занимает третье место. Швейцарская команда заработала шесть очков и располагается на 26-й строчке.

