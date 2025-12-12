Скидки
23:00 Мск
Базель — Астон Вилла, результат матча 11 декабря 2025, счет 1:2, 6-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» выиграла у «Базеля» и одержала третью подряд победу в Лиге Европы
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Базель» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Гессан – 12'     1:1 Данилюк – 34'     1:2 Тилеманс – 53'    

В начале встречи счёт открыл полузащитник английской команды Эванн Гессан. На 34-й минуте защитник «Базеля» Флавиус Данилюк восстановил равновесие. На 53-й минуте полузащитник Юри Тилеманс вывел «Астон Виллу» вперёд.

Эта победа стала третьей подряд для команды Унаи Эмери в Лиге Европы.

После шести матчей общего этапа соревнования английский клуб набрал 15 очков и занимает третье место. Швейцарская команда заработала шесть очков и располагается на 26-й строчке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Унаи Эмери прокомментировал будущее Харви Эллиотта в «Астон Вилле»

