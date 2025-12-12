Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селтик — Рома, результат матча 11 декабря 2025, счет 0:3, 6-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Рома» разгромила «Селтик» в 6-м туре Лиги Европы благодаря дублю Фергюсона
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Селтик» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач (Румыния). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 3
Рома
Рим, Италия
0:1 Скэйлз – 6'     0:2 Фергюсон – 36'     0:3 Фергюсон – 45+1'    

Первый мяч в матче был забит на шестой минуте. Автоголом отметился защитник «Селтика» Лиам Скэйлз. На 36-й минуте встречи нападающий «Ромы» Эван Фергюсон удвоил преимущество своей команды, а в добавленное к первому тайму время футболист оформил дубль. Во втором тайме команды не отметились результативными действиями.

После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги Европы «Селтик» набрал семь очков. «Рома» располагается в верхней части таблицы, у команды в активе 12 очков.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Црвена Звезда» с минимальным счётом победила «Штурм» в 6-м туре Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android