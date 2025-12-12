«Рома» разгромила «Селтик» в 6-м туре Лиги Европы благодаря дублю Фергюсона

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Селтик» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач (Румыния). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый мяч в матче был забит на шестой минуте. Автоголом отметился защитник «Селтика» Лиам Скэйлз. На 36-й минуте встречи нападающий «Ромы» Эван Фергюсон удвоил преимущество своей команды, а в добавленное к первому тайму время футболист оформил дубль. Во втором тайме команды не отметились результативными действиями.

После шести сыгранных матчей общего этапа Лиги Европы «Селтик» набрал семь очков. «Рома» располагается в верхней части таблицы, у команды в активе 12 очков.