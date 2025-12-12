Таблица общего этапа Лиги Европы после 6-го тура

В четверг, 11 декабря, завершился 6-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. По его итогам французский «Лион» возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. На втором и третьем местах – «Мидтьюлланн» и «Астон Вилла», у которых также по 15 очков.

В восьмёрке лучших команд, которые сразу сыграют в 1/8 финала, находятся «Бетис», «Фрайбург», «Ференварош», «Брага» и «Порту».

Оставшиеся два тура общего этапа будут доиграны в январе 2026 года.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.