Игорь Семшов высказался о высоких ожиданиях от Валерия Карпина в московском «Динамо»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал уровень ожиданий от главного тренера сборной России Валерия Карпина после начала его работы с бело-голубыми на правах совмещения.

«Почему ещё до начала чемпионата все начали говорить, что «Динамо» обязано стать чемпионом? Тренер не волшебник. Карпину нужно было время. Нужно было подобрать состав, донести свои требования», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» на правах совмещения с работой в сборной России в июне 2025 года. После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые под его руководством занимали 10-е место, набрав 17 очков в 15 матчах. 17 ноября специалист покинул пост главного тренера «Динамо» по собственному желанию на фоне слухов о его возможном увольнении.

В трёх последующих встречах с и. о. главного тренера Роланом Гусевым бело-голубые набрали четыре очка, оставшись на 10-й строчке турнирной таблицы по итогам осенней части сезона.

Видео: «Некоторые болельщики «Динамо» так и не дожили до чемпионства»:

