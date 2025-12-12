Игорь Семшов: не надо было требовать от Карпина чемпионства «Динамо» в первом же сезоне

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об уровне ожиданий от работы главного тренера сборной России Валерия Карпина с бело-голубыми.

«Я сразу говорил, что не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне. Во втором сезоне — да, но не в первом. Новым футболистам тоже нужно было привыкнуть к новым требованиям. Потому что те же Осипенко и Глебов раньше в «Ростове» боролись за шестые‑седьмые места. Результаты «Динамо» каждый тур рассматривали под микроскопом. Это неправильно, и мы видим, что из этого вышло», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» на правах совмещения с работой в сборной России в июне 2025 года. После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые под его руководством занимали 10-е место, набрав 17 очков в 15 матчах. 17 ноября специалист покинул пост главного тренера «Динамо» по собственному желанию на фоне слухов о его возможном увольнении.

В трёх последующих встречах с и. о. главного тренера Роланом Гусевым бело-голубые набрали четыре очка, оставшись на 10-й строчке турнирной таблицы по итогам осенней части сезона.

Видео: «Некоторые болельщики «Динамо» так и не дожили до чемпионства»: