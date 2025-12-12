Определились шесть команд, которые гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы

По итогам шести туров общего этапа Лиги чемпионов определились шесть команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира.

Уже не опустятся ниже 25-го места «Лион», «Мидтьюлланн», «Астон Вилла», «Бетис», «Фрайбург» и «Ференцварош».

Оставшиеся два тура общего этапа будут доиграны в январе 2026 года.

Восемь лучших команд общего этапа выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», который в финале прошлогоднего турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.