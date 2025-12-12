Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились шесть команд, которые гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы

Определились шесть команд, которые гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы
Комментарии

По итогам шести туров общего этапа Лиги чемпионов определились шесть команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира.

Уже не опустятся ниже 25-го места «Лион», «Мидтьюлланн», «Астон Вилла», «Бетис», «Фрайбург» и «Ференцварош».

Оставшиеся два тура общего этапа будут доиграны в январе 2026 года.

Восемь лучших команд общего этапа выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала.
Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», который в финале прошлогоднего турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
Камбэк недели с 1:3, триумф Тедеско и валидольные игры россиян. Главное из дня еврокубков
Камбэк недели с 1:3, триумф Тедеско и валидольные игры россиян. Главное из дня еврокубков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android