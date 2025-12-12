Скидки
«Применил аморально‑волевые качества». Талалаев – об удалении в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своём удалении в матче 17-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0). Тренер был удалён за оскорбительный жест. Позже КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ.

«Бывают тяжелые ситуации, когда мужчина должен добиться результата на морально‑волевых качествах. Там мне пришлось немножко применить аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру.

Причин было несколько. И люди в черном, и действия моих футболистов, и высказывания футболистов соперника, да и сама ситуация, которая складывалась в матче. Мы неплохо начали игру, но не реализовали хорошие моменты, а потом сбили Сауся. Сказали, что для фиксации нарушения на нем не хватило камер. Поэтому я воспользовался камерой, которая следила за мной, чтобы подсветить тот эпизод, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 35 очков. В первом матче после зимней паузы команда встретится с «Зенитом». Матч состоится 28 февраля.

