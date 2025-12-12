Скидки
Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Руя Патрисиу

Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал новость о завершении карьеры 37-летнего португальского вратаря Руя Патрисиу.

«Спасибо за всё, Руй! Поздравляю с такой карьерой!» — написал Роналду в социальных сетях в комментарии к посту о завершении Патрисиу выступлений в качестве действующего игрока.

Воспитанник лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу в ходе своей карьеры выступал также за английский «Вулверхэмптон», итальянские «Рому» и «Аталанту», а также «Аль-Айн» из ОАЭ. В составе сборной Португалии Патрисиу провёл 108 матчей и стал победителем чемпионата Европы — 2016 и Лиги наций УЕФА — 2018/2019.

Видео: Криштиану Роналду встретился с Дональдом Трампом

