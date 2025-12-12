Скидки
Болельщики финского клуба сожгли стадион после вылета клуба из Высшей лиги

Комментарии

Болельщики финского клуба «Хака» сожгли стадион после вылета из Высшей лиги, сообщает Yahoo Sports.

Как подтвердила ведущий следователь в официальном заявлении, финская полиция задержала на месте происшествия трёх подростков младше 15 лет. Один из них признался, что поджёг какой-то объект, который, как предполагается, и стал причиной возгорания.

Пожар полностью уничтожил деревянные трибуны вместимостью около 400 зрителей. Общая вместимость стадиона превышает 3000 человек. Огонь также перекинулся на участки искусственного газона, сделав часть покрытия непригодной для использования.

Фото: Кадр из видео

Сразу после случившегося представители клуба и муниципалитет Валькеакоски объявили, что уже изучают возможные шаги по восстановлению и реконструкции объекта, чтобы вернуть арену в рабочее состояние как можно скорее. Первые меры включают оценку необходимости демонтажа повреждённых конструкций, а также очистку и ремонт искусственного газона.

