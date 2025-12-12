«Это дестабилизирует обстановку в команде». Талалаев – об интересе к футболистам «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об активном интересе к игрокам команды со стороны других клубов.

«Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 35 очков. В первом матче после зимней паузы команда встретится с «Зенитом». Матч состоится 28 февраля.