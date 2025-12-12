Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это дестабилизирует обстановку в команде». Талалаев – об интересе к футболистам «Балтики»

«Это дестабилизирует обстановку в команде». Талалаев – об интересе к футболистам «Балтики»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об активном интересе к игрокам команды со стороны других клубов.

«Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 35 очков. В первом матче после зимней паузы команда встретится с «Зенитом». Матч состоится 28 февраля.

Материалы по теме
«Применил аморально‑волевые качества». Талалаев – об удалении в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android