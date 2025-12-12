Гордон стал вторым игроком в истории «Ньюкасла» после Алана Ширера с 5+ голами в сезоне ЛЧ
Нападающий английского «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон вплотную приблизился к клубному бомбардирскому рекорду в сезоне Лиги чемпионов, который принадлежит легендарному Алану Ширеру, и стал вторым футболистом в истории клуба по количеству голов за сезон в ЛЧ. В ночь с 10 на 11 декабря мск форвард отличился в выездном матче 6-го тура общего группового этапа ЛЧ с немецким «Байером» (2:2), реализовав пенальти.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Гимарайнс – 13' 1:1 Гордон – 51' 1:2 Майли – 74' 2:2 Гримальдо – 88'
Этот гол стал для Гордона пятым в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Кроме него, пять или более голов за сезон ЛЧ из игроков «Ньюкасла» забивал только Ширер, который в сезоне-2002/2003 установил клубный рекорд — шесть голов.
Видео: Ширер забил пять голов за игру. Пента-трик великого бомбардира
