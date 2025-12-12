Гордон стал вторым игроком в истории «Ньюкасла» после Алана Ширера с 5+ голами в сезоне ЛЧ

Нападающий английского «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон вплотную приблизился к клубному бомбардирскому рекорду в сезоне Лиги чемпионов, который принадлежит легендарному Алану Ширеру, и стал вторым футболистом в истории клуба по количеству голов за сезон в ЛЧ. В ночь с 10 на 11 декабря мск форвард отличился в выездном матче 6-го тура общего группового этапа ЛЧ с немецким «Байером» (2:2), реализовав пенальти.

Этот гол стал для Гордона пятым в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Кроме него, пять или более голов за сезон ЛЧ из игроков «Ньюкасла» забивал только Ширер, который в сезоне-2002/2003 установил клубный рекорд — шесть голов.

