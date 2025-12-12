Экс-игрок «Локомотива» Крыховяк назвал самую большую ошибку в карьере

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о своём удалении в составе сборной Польши в матче Евро-2020 с национальной командой Словакии (1:2). В документальном сериале «Крыховяк: один шаг до вершины» он назвал это своей самой большой ошибкой в карьере. Крыховяк получил красную карточку на 62-й минуте.

«Я уже забыл об этом. Я нервничал 48 часов, может быть, три дня, но потом у меня появилась ещё одна возможность насладиться игрой, побороться за победу. Ошибки — часть футбола, и нужно принимать их, чтобы как можно быстрее двигаться дальше», — сказал Крыховяк в интервью AS.

Всего за сборную Польши Крыховяк провёл 100 матчей, в которых забил пять голов.