«Забили три гола и дело было сделано». Тренер «Бетиса» – о победе над загребским «Динамо»
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над загребским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 3
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Домингес – 31' 0:2 Рикельме – 34' 0:3 Антони – 38' 1:3 Галешич – 89'
«Хороший матч для нас. В первом тайме мы хорошо контролировали игру, забили три гола, и дело было сделано. После перерыва сбавили темп, хотели больше владеть мячом, пропустили, но и сами тоже создали несколько моментов, поэтому результатом я доволен», – приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.
«Бетис» располагается на четвёртом месте в сводной таблице общего этапа Лиги Европы, имея в своём активе 14 очков.
В следующем туре клуб из Испании в тот же день сразится на выезде с клубом ПАОК.
