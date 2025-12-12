«Забили три гола и дело было сделано». Тренер «Бетиса» – о победе над загребским «Динамо»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над загребским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Хороший матч для нас. В первом тайме мы хорошо контролировали игру, забили три гола, и дело было сделано. После перерыва сбавили темп, хотели больше владеть мячом, пропустили, но и сами тоже создали несколько моментов, поэтому результатом я доволен», – приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

«Бетис» располагается на четвёртом месте в сводной таблице общего этапа Лиги Европы, имея в своём активе 14 очков.

В следующем туре клуб из Испании в тот же день сразится на выезде с клубом ПАОК.