Форвард «Бетиса» Антони: знаю, что могу забивать больше

Нападающий «Бетиса» Антони прокомментировал победу над загребским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 3
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Домингес – 31'     0:2 Рикельме – 34'     0:3 Антони – 38'     1:3 Галешич – 89'    

«Я очень рад своему голу, но ещё больше рад нашей игре. Три очка, и мы продолжаем бороться. Знаю, что могу забивать больше и помогать команде ещё лучше», – приводит слова Антони официальный сайт УЕФА.

«Бетис» располагается на четвёртом месте в сводной таблице общего этапа Лиги Европы, имея в своём активе 14 очков.

В текущем сезоне бразильский форвард провёл за испанский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт восемь голов и четыре результативные передачи.

