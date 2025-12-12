Форвард «Бетиса» Антони: знаю, что могу забивать больше

Нападающий «Бетиса» Антони прокомментировал победу над загребским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я очень рад своему голу, но ещё больше рад нашей игре. Три очка, и мы продолжаем бороться. Знаю, что могу забивать больше и помогать команде ещё лучше», – приводит слова Антони официальный сайт УЕФА.

«Бетис» располагается на четвёртом месте в сводной таблице общего этапа Лиги Европы, имея в своём активе 14 очков.

В текущем сезоне бразильский форвард провёл за испанский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт восемь голов и четыре результативные передачи.