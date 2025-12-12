Скидки
Выездная победа «Бетиса» над загребским «Динамо» — в видеообзоре матча ЛЕ

В матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы загребское «Динамо» проиграло испанскому «Бетису» со счётом 1:3. Игра проходила на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия).

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 3
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Домингес – 31'     0:2 Рикельме – 34'     0:3 Антони – 38'     1:3 Галешич – 89'    

Счёт во встрече был открыт благодаря автоголу защитника загребского клуба Серхи Домингеса. Ещё два мяча в ворота хозяев забили испанец Родриго Рикельме и бразильский нападающий Антони. На 89-й минуте гол престижа записал на свой счёт Нико Галешич.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Загребское «Динамо» после шести туров занимает 25-е место с семью очками в турнирной таблице Лиги Европы. «Бетис» расположился на четвёртом месте, имея в своём активе 14 очков.

