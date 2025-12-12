Скидки
Нони Мадуэке стал автором исторического рекорда «Арсенала» в Лиге чемпионов

Вингер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Нони Мадуэке стал первым игроком в истории «Арсенала», который забил свои дебютные три гола за клуб в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.

26 ноября англичанин забил мяч в ворота мюнхенской «Баварии» (3:1) в рамках 5-го тура ЛЧ, а 10 декабря Мадуэке оформил дубль в матче с «Брюгге» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов — 2025/2026.

В текущем сезоне вингер провёл за «Арсенал» 12 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три забитых мяча.

Действующее трудовое соглашение Мадуэке с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

