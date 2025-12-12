Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результативная ничья «Лудогорца» и ПАОКа с Чаловым и Оздоевым — в видеообзоре матча ЛЕ

Результативная ничья «Лудогорца» и ПАОКа с Чаловым и Оздоевым — в видеообзоре матча ЛЕ
Комментарии

В матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» сыграл в результативную ничью с греческим ПАОКом со счётом 3:3. Игра проходила на стадионе «Хювефарма Арена» (Разград, Болгария).

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
3 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Станич – 33'     1:1 Десподов – 39'     1:2 Вольякко – 48'     2:2 Вердон – 70'     3:2 Чочев – 77'     3:3 Миту – 90'    

У хозяев голы записали на свой счёт Петар Станич, Оливье Вердон и Ивайло Чочев.

В составе гостей забитыми мячами отметились Кирилл Десподов, Алессандро Вольякко и Анестис Миту.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев приняли участие в матче, вышли в стартовом составе, но были заменены в середине второго тайма при счёте 2:1 в пользу греческого клуба. Результативными действиями не отметились

После шести туров «Лудогорец» располагается на 23-м месте в турнирной таблице Лиги Европы, имея в активе семь очков. ПАОК находится на 18-м месте с девятью очками.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, футбол, НБА и титульник Гассиева
Топ-события пятницы: «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, футбол, НБА и титульник Гассиева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android