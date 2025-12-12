Результативная ничья «Лудогорца» и ПАОКа с Чаловым и Оздоевым — в видеообзоре матча ЛЕ

В матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» сыграл в результативную ничью с греческим ПАОКом со счётом 3:3. Игра проходила на стадионе «Хювефарма Арена» (Разград, Болгария).
У хозяев голы записали на свой счёт Петар Станич, Оливье Вердон и Ивайло Чочев.
В составе гостей забитыми мячами отметились Кирилл Десподов, Алессандро Вольякко и Анестис Миту.
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев приняли участие в матче, вышли в стартовом составе, но были заменены в середине второго тайма при счёте 2:1 в пользу греческого клуба. Результативными действиями не отметились
После шести туров «Лудогорец» располагается на 23-м месте в турнирной таблице Лиги Европы, имея в активе семь очков. ПАОК находится на 18-м месте с девятью очками.
- 12 декабря 2025
-
08:31
-
08:12
-
07:54
-
07:30
-
07:29
-
07:17
-
07:10
-
04:57
-
04:55
-
03:56
-
03:37
-
03:19
-
02:58
-
02:38
-
02:03
-
01:53
-
01:06
-
01:02
-
01:01
-
00:59
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:54
-
00:52
-
00:41
-
00:31
-
00:18
-
00:15
-
00:15
-
00:02
- 11 декабря 2025
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:23