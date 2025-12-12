Результативная ничья «Лудогорца» и ПАОКа с Чаловым и Оздоевым — в видеообзоре матча ЛЕ

В матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» сыграл в результативную ничью с греческим ПАОКом со счётом 3:3. Игра проходила на стадионе «Хювефарма Арена» (Разград, Болгария).

У хозяев голы записали на свой счёт Петар Станич, Оливье Вердон и Ивайло Чочев.

В составе гостей забитыми мячами отметились Кирилл Десподов, Алессандро Вольякко и Анестис Миту.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев приняли участие в матче, вышли в стартовом составе, но были заменены в середине второго тайма при счёте 2:1 в пользу греческого клуба. Результативными действиями не отметились

После шести туров «Лудогорец» располагается на 23-м месте в турнирной таблице Лиги Европы, имея в активе семь очков. ПАОК находится на 18-м месте с девятью очками.