Расписание матчей 14-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 декабря, матчем «Унион» — «РБ Лейпциг» стартует 14-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 14-го тура Бундеслиги (время — московское):
12 декабря, пятница:
22:30. «Унион» — «РБ Лейпциг».
13 декабря, суббота:
17:30. «Айнтрахт» — «Аугсбург»;
17:30. «Хоффенхайм» — «Гамбург»;
17:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Фрайбург»;
17:30. «Санкт-Паули» — «Хайденхайм»;
20:30. «Байер» — «Кёльн».
14 декабря, воскресенье:
17:30. «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд;
19:30. «Бавария» — «Майнц»;
21:30. «Вердер» — «Штутгарт».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 37 очков за 13 матчей.