Расписание матчей 15-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 декабря, матчем «Лечче» — «Пиза» стартует 15-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 15-го тура Серии А (время — московское):
12 декабря, пятница:
22:45. «Лечче» — «Пиза».
13 декабря, суббота:
17:00. «Торино» — «Кремонезе»;
20:00. «Парма» — «Лацио»;
22:45. «Аталанта» — «Кальяри».
14 декабря, воскресенье:
14:30. «Милан» — «Сассуоло»;
17:00. «Удинезе» — «Наполи»;
17:00. «Фиорентина» — «Верона»;
20:00. «Дженоа» — «Интер»;
22:45. «Болонья» — «Ювентус».
15 декабря, понедельник:
22:45. «Рома» — «Комо».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Милан», набрав 31 очко за 14 матчей.