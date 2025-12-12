Расписание матчей 15-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 декабря, матчем «Лечче» — «Пиза» стартует 15-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 15-го тура Серии А (время — московское):

12 декабря, пятница:

22:45. «Лечче» — «Пиза».

13 декабря, суббота:

17:00. «Торино» — «Кремонезе»;

20:00. «Парма» — «Лацио»;

22:45. «Аталанта» — «Кальяри».

14 декабря, воскресенье:

14:30. «Милан» — «Сассуоло»;

17:00. «Удинезе» — «Наполи»;

17:00. «Фиорентина» — «Верона»;

20:00. «Дженоа» — «Интер»;

22:45. «Болонья» — «Ювентус».

15 декабря, понедельник:

22:45. «Рома» — «Комо».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Милан», набрав 31 очко за 14 матчей.