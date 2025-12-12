Алексей Дурново оценил ничью между ПАОКом и «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Комментатор Алексей Дурново высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы между греческим ПАОКом и болгарским «Лудогорцем». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

«У ПАОКа в стартовом составе не только Магомед Оздоев был, но и Фёдор Чалов, что очень радует. Дело в том, что если Оздоев — это одна из звёзд ПАОКа прямо сейчас, лучший игрок чемпионата Греции в прошедшем ноябре, второй бомбардир чемпионата Греции после Аль-Кааби из «Панатинаикоса». Это такой полноценный лидер клуба. То у Чалова последнее время проблемы — он не забивал с сентября. Он сейчас не часто появляется в стартовом составе. У него, правда, там пополнение в семействе и радостные события, но вот именно на поле Чалов теряет игровое время. Всё-таки не случайно появились слухи о том, что он может вернуться в чемпионат России, причём уже зимой, хотя клуб их опровергает. Чалову не удалось забить, но матч он провёл очень хороший. По крайней мере, было видно, что это очень заряженный на борьбу игрок. Он шёл совершенно в бешеный, свирепый прессинг и на вратарей, и на защитников, терзал их.

И вот такой нюанс этого матча, что переломный момент в нём, там было несколько переломных моментов в разные стороны, но вот перелом в пользу «Лудогорца» во второй половине второго тайма случился именно в тот момент, когда Оздоев и Чалов ушли, а вместо них вышли молодые звёзды и даже юные звёзды подрастающего греческого поколения футболистов, про которое так много говорят. Один из них потом забьет, но вот в тот момент ПАОК немножко просел, «Лудогорец» как раз 1:2 превратил очень благополучно в 3:2 и был даже близок к тому, чтобы выиграть. Но в концовке ПАОК всё-таки счёт сравнял и в итоге 3:3. ПАОК по-прежнему очень редко проигрывает в этом сезоне. Матч получился по-настоящему боевым. Я думаю, тот, кто его посмотрел, не пожалеет, потому что шесть голов, а болельщикам такое нравится.

Ну и говоря о ПАОКе и его перспективах в Лиге Европы. Тут, учитывая невероятную плотность результатов, где вся эта кампания с 9 по 24 умещается в четырёх очках. Тут вот эти два очка – это потери для «Лудогорца» и для ПАОКа. ПАОКу в январе предстоят очень тяжёлые матчи с «Бетисом» и «Леоном». И не факт, что там получится что-то взять. И уж точно не факт, что там получится взять шесть очков. Поэтому я думаю, что скорее ПАОК имеет причины огорчаться такому результату, чем «Лудогорец», у которого матчи в январе попроще, но пауза в чемпионате Болгарии, поэтому не очень понятно, каким «Лудогорец»подойдёт. Но тут тоже надо понимать, что «Лудогорец» недавно поменял тренера и пришедший норвежец дал такой большой плюс к психологии, потому что команда не проигрывает. Но сложности в игре у «Лудогорца» есть, и отрезками команда очень сильно проваливается, хотя таких отрезков всё меньше, и они короче», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата».