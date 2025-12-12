Скидки
Депутат Госдумы Свищёв: в театре можно продавать и водочку, а на футболе даже пиво нельзя

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв высказался о возможном возвращении продаж пива на стадионы страны.

«Я не хочу загадывать о сроках возвращения пива на стадионы. Много ходит разных идей — запустить сейчас или к следующему сезону. Уже с 2019 года длится эта эпопея по допуску пива. Я не могу понять, в чём разница в проведении массовых мероприятий на стадионах: если концерт проходит, то можно продавать и пиво, и водочку. А на этом же стадионе во время спортивного матча, где всё жёстко регламентировано, почему-то нельзя продавать даже пиво! В театре можно всё продавать, а здесь нельзя. К сожалению, пока не могут принять решение», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

