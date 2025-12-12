Расписание матчей 16-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 декабря, матчем «Анже» — «Нант» стартует 16-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 16-го тура Лиги 1 (время — московское):
12 декабря, пятница:
22:45. «Анже» — «Нант».
13 декабря, суббота:
19:00. «Ренн» — «Брест»;
21:00. «Метц» — «ПСЖ»;
23:05. «Париж» — «Тулуза».
14 декабря, воскресенье:
17:00. «Лион» — «Гавр»;
19:15. «Страсбург» — «Лорьян»;
19:15. «Осер» — «Лилль»;
19:15. «Ланс» — «Ницца»;
22:45. «Марсель» — «Монако».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 34 очка за 15 матчей.