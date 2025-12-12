Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Унион Берлин — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 16-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 16-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, матчем «Анже» — «Нант» стартует 16-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 16-го тура Лиги 1 (время — московское):

12 декабря, пятница:

22:45. «Анже» — «Нант».

13 декабря, суббота:

19:00. «Ренн» — «Брест»;
21:00. «Метц» — «ПСЖ»;
23:05. «Париж» — «Тулуза».

14 декабря, воскресенье:

17:00. «Лион» — «Гавр»;
19:15. «Страсбург» — «Лорьян»;
19:15. «Осер» — «Лилль»;
19:15. «Ланс» — «Ницца»;
22:45. «Марсель» — «Монако».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 34 очка за 15 матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, футбол, НБА и титульник Гассиева
Топ-события пятницы: «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, футбол, НБА и титульник Гассиева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android