Видеообзор матча «Фиорентина» — «Динамо» Киев в Лиге конференций

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Милош Миланович (Сербия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу команды хозяев.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин на 18-й минуте. На 55-й минуте полузащитник гостей Николай Михайленко сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий хозяев Альберт Гудмундссон забил второй мяч в ворота «Динамо» и принёс победу своей команде.

После пяти сыгранных матчей общего этапа Лиги конференций «Фиорентина» располагается в середине турнирной таблицы, набрав девять очков. Киевское «Динамо» находится в нижней части таблицы, у команды в активе три очка.