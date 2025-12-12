Скидки
Видеообзор матча «Фиорентина» — «Динамо» Киев в Лиге конференций

Видеообзор матча «Фиорентина» — «Динамо» Киев в Лиге конференций
Комментарии

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Милош Миланович (Сербия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу команды хозяев.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
2 : 1
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Кин – 18'     1:1 Михайленко – 55'     2:1 Гудмундссон – 74'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин на 18-й минуте. На 55-й минуте полузащитник гостей Николай Михайленко сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий хозяев Альберт Гудмундссон забил второй мяч в ворота «Динамо» и принёс победу своей команде.

После пяти сыгранных матчей общего этапа Лиги конференций «Фиорентина» располагается в середине турнирной таблицы, набрав девять очков. Киевское «Динамо» находится в нижней части таблицы, у команды в активе три очка.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Польские фанаты напали на автобусы с болельщиками «Райо Вальекано» — RMF FM
Комментарии
Новости. Футбол
