Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Унион Берлин — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 16-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 16-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, матчем «Реал Сосьедад» — «Жирона» стартует 16-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 16-го тура чемпионата Испании (время — московское):

12 декабря, пятница:

23:00. «Реал Сосьедад» — «Жирона».

13 декабря, суббота:

16:00. «Атлетико» Мадрид – «Валенсия»;
18:15. «Мальорка» – «Эльче»;
20:30. «Барселона» – «Осасуна»;
23:00. «Хетафе» – «Эспаньол».

14 декабря, воскресенье:

16:00. «Севилья» – «Овьедо»;
18:15. «Сельта» – «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Леванте» – «Вильярреал»;
23:00. «Алавес» – «Реал» Мадрид.

15 декабря, понедельник:

23:00. «Райо Вальекано» – «Бетис».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 40 очков за 16 матчей.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, футбол, НБА и титульник Гассиева
Топ-события пятницы: «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, футбол, НБА и титульник Гассиева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android