Расписание матчей 16-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 декабря, матчем «Реал Сосьедад» — «Жирона» стартует 16-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 16-го тура чемпионата Испании (время — московское):
12 декабря, пятница:
23:00. «Реал Сосьедад» — «Жирона».
13 декабря, суббота:
16:00. «Атлетико» Мадрид – «Валенсия»;
18:15. «Мальорка» – «Эльче»;
20:30. «Барселона» – «Осасуна»;
23:00. «Хетафе» – «Эспаньол».
14 декабря, воскресенье:
16:00. «Севилья» – «Овьедо»;
18:15. «Сельта» – «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Леванте» – «Вильярреал»;
23:00. «Алавес» – «Реал» Мадрид.
15 декабря, понедельник:
23:00. «Райо Вальекано» – «Бетис».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 40 очков за 16 матчей.