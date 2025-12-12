Тренер «Астон Виллы» Эмери прокомментировал победу в матче Лиги Европы с «Базелем»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче общего этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (2:1).

«Мы очень довольны, у нас были очень хорошие матчи. Например, против «Арсенала» на прошлой неделе. Сегодня не удалось сыграть стабильно на протяжении 90 минут, но я рад, что набрали три очка. «Базель» очень силён, играть здесь непросто. Но сегодня мы показали хорошую игру.

Мы не можем останавливаться, Лига Европы очень важна для нас. Этот турнир очень конкурентный, но победить может только одна команда. Три очка, набранные нами сегодня, зарядят нас уверенностью перед следующими испытаниями», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.