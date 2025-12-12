Вратарь «Челси» Роберт Санчес — игрок месяца, по мнению фанатов

Вратарь «Челси» Роберт Санчес получил награду «Игрок месяца», по мнению фанатов, от Ассоциации профессиональных футболистов. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

На протяжении ноября голкипер не пропустил ни одного мяча в четырёх играх из шести во всех турнирах. Единственные три мяча, забитые в его ворота за этот период – два гола от «Карабаха» и один от «Арсенала». Испанец стал первым голкипером клуба, удостоенным подобной награды.

В сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги Санчес, как и Дин Хендерсон из «Кристал Пэлас», семь раз сохранял свои ворота в неприкосновенности, что является вторым лучшим результатом в турнире: по этому показателю они уступают лишь Давиду Райе из «Арсенала» (восемь «сухих» матчей).