Двойной сейв с пенальти и два удаления — в видеообзоре матча «Лилля» и «Янг Бойз» в ЛЕ

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались швейцарский клуб «Янг Бойз» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Ванкдорф» (Берн, Швейцария). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 32-й минуте красную карточку получил полузащитник «Лилля» Айюб Буадди. Нападающий «Янг Бойз» Крис Бедья не смог реализовать пенальти на 35-й минуте встречи. Счёт в матче был открыт на 60-й минуте. Мяч забил полузащитник хозяев поля Дариан Малес.

На данный момент «Янг Бойз» после шести туров занимает 18-е место с девятью очками. «Лилль» расположился на 17-м месте, имея в своём активе также девять очков.

В следующем туре швейцарская команда 22 января сыграет дома с «Лионом», а клуб из Франции в тот же день сразится на выезде с «Сельтой».