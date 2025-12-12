Дубль Бернардески и волевая победа — в видеообзоре матча Лиги Европы «Сельта» — «Болонья»

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Сельты» Брайан Сарагоса. На 66-й минуте нападающий гостей Федерико Бернардески восстановил равенство, забив с пенальти. На 75-й минуте Бернардески вывел итальянскую команду вперёд.

После шести матчей общего этапа соревнования испанский клуб набрал девять очков и занимает 19-е место. Итальянская команда заработала 11 очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Сельта» уступила «Лудогорцу» со счётом 2:3, а «Болонья» разгромила «Ред Булл Зальцбург» со счётом 4:1.