Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема готов покинуть «Аль-Иттихад» в статусе свободного агента — Скира

Карим Бензема готов покинуть «Аль-Иттихад» в статусе свободного агента — Скира
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема готов покинуть клуб после завершения срока контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Карим Бензема готов покинуть «Аль-Иттихад» по окончании сезона в качестве свободного агента. Его контракт истекает в июне 2026 года», — написал Скира.

Ранее сообщалось, что Бензема не получил предложения от «Аль-Иттихада» о продлении контракта.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 37-летний Карим Бензема провёл три матча, в которых забил четыре гола. Также на его счету три игры и три гола в Элитной Лиге чемпионов АФК. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.

Материалы по теме
«А кто откажется?» Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android