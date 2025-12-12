Карим Бензема готов покинуть «Аль-Иттихад» в статусе свободного агента — Скира

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема готов покинуть клуб после завершения срока контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Карим Бензема готов покинуть «Аль-Иттихад» по окончании сезона в качестве свободного агента. Его контракт истекает в июне 2026 года», — написал Скира.

Ранее сообщалось, что Бензема не получил предложения от «Аль-Иттихада» о продлении контракта.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 37-летний Карим Бензема провёл три матча, в которых забил четыре гола. Также на его счету три игры и три гола в Элитной Лиге чемпионов АФК. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.