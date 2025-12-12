Роман Березовский: результаты «Балтики» — заслуга всех ребят, но вратарь подчищает

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский высказался о лучших голкиперах Мир РПЛ в первой части сезона-2025/2026.

«Если смотреть на статистику, отметил бы вратаря «Балтики». Бориско за столько туров пропустил мало мячей. Общекомандная игра на высоком уровне. Чувствуется командный дух, отменная игра в обороне. Результаты — заслуга всех ребят, но вратарь подчищает, вдохновляет команду в нужный момент.

Не будем забывать и об Агкацеве — стабильно проводит сезон. Ну и Акинфеев. К сожалению, из-за травмы пропустил какой-то период, но отлично играет по футбольным меркам в преклонном возрасте. Игорь показывает свой высокий уровень. Большинство вратарей РПЛ играют стабильно. Уровень голкиперов в России растёт», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.