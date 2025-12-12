Фомин: если Ролан Гусев останется, это будет отлично для «Динамо»

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об исполняющем обязанности главного тренера команды Ролане Гусеве. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко. Ранее клуб покинул Валерий Карпин.

— Вы видите улучшения в игре «Динамо» в последних четырёх матчах года после отставки Карпина?

— Тяжело судить. Мне кажется, очень маленький срок был у Ролана Александровича [Гусева] — ему тяжело было что-то поменять. Тем более в период его работы был плотный календарь — помимо трёх матчей чемпионата, играли в Кубке посреди недели. Особо не тренировались — в основном восстановление и матчи. Больше работали в этот период над психологией. Если Ролан Александрович останется, это будет отлично для нас.

— Останется именно главным тренером или просто в тренерском штабе?

— Как главный тренер. И уже во второй части сезона постараемся воплотить его идеи в жизнь, — приводят слова Фомина «Известия».