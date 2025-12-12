Скидки
Футбол

Гол ударом через себя — в видеообзоре матча Лиги Европы «Ференцварош» — «Рейнджерс»

Гол ударом через себя — в видеообзоре матча Лиги Европы «Ференцварош» — «Рейнджерс»
Комментарии

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором венгерский «Ференцварош» принял на своём поле шотландский «Рейнджерс». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Однако самый красивый гол встречи забили гости — ударом через себя.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2025, четверг. 20:45 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
2 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Миовски – 27'     1:1 Этвёш – 45+5'     2:1 Варга – 72'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам шести туров общего этапа в восьмёрке лучших команд, которые напрямую выходят в 1/8 финала, находятся «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Фрайбург», «Ференцварош», «Брага» и «Порту». Оставшиеся два тура общего этапа будут доиграны в январе 2026 года.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

