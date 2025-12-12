«Определённый тормоз». Бубнов — о Роналду в сборной Португалии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии в преддверии чемпионата мира 2026 года.

«Мне просто кажется, что касается игры, то это не обуза, но это будет определённый тормоз. Ограничение? Да, ограничение в их манёвре, в скорости, во всём. То есть они без него могут сильнее играть. Но с точки зрения климата в команде, помощи тому же тренеру, то это фигура. Я считаю, что он может спокойно, хотя он там сейчас не заикается об этом, но после того, как он закончит свою карьеру, он может спокойно в сборной работать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».