Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Определённый тормоз». Бубнов — о Роналду в сборной Португалии

«Определённый тормоз». Бубнов — о Роналду в сборной Португалии
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии в преддверии чемпионата мира 2026 года.

«Мне просто кажется, что касается игры, то это не обуза, но это будет определённый тормоз. Ограничение? Да, ограничение в их манёвре, в скорости, во всём. То есть они без него могут сильнее играть. Но с точки зрения климата в команде, помощи тому же тренеру, то это фигура. Я считаю, что он может спокойно, хотя он там сейчас не заикается об этом, но после того, как он закончит свою карьеру, он может спокойно в сборной работать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Итоги жеребьёвки ЧМ-2026! Мбаппе vs Холанд, Кейн против Модрича, топ-группа Узбекистана
Live
Итоги жеребьёвки ЧМ-2026! Мбаппе vs Холанд, Кейн против Модрича, топ-группа Узбекистана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android