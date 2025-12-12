Хет-трик Талиски — в видеообзоре матча «Фенербахче» с «Бранном» в Лиге Европы

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фенербахче» и «Бранн». Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу турецкой команды. Хет-трик в составе «Фенербахче» оформил Андерсон Талиска.
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
По итогам шести туров общего этапа в восьмёрке лучших команд, которые напрямую выходят в 1/8 финала, находятся «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Фрайбург», «Ференцварош», «Брага» и «Порту». Оставшиеся два тура общего этапа будут доиграны в январе 2026 года.
Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
