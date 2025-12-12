Скидки
Роман Березовский рассказал, какая команда удивила в первой части сезона РПЛ

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский рассказал, какая команда удивила его в первой части Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он выделил калининградскую «Балтику».

«Удивила «Балтика». Команда ровно начала и стабильно провела первый отрезок. Всем было сложно с ними играть. Заслуженно держатся в верхней части таблицы. У них нет именитых игроков, но чувствуется общекомандный настрой, отменная подготовка, которая была в летней период. Плюс играют сбалансированно как в обороне, так и в атаке», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

