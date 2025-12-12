Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич ответил, в чём заключается разница между Серией А и Ла Лигой

Лука Модрич ответил, в чём заключается разница между Серией А и Ла Лигой
Комментарии

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, в чём заключается разница между итальянской Серией А и испанской Ла Лигой. К «россонери» Модрич присоединился в летнее трансферное окно — 2025. Ранее хорватский хавбек выступал за «Реал», в составе которого выиграл множество трофеев.

— В чём разница между итальянским и испанским футболом?
— Находясь за границей, вы, вероятно, не понимаете, насколько сложна Серия А, но я уверяю вас, что это очень жёсткая и конкурентоспособная лига. Я не был удивлён этим, потому что был готов: я знаю Серию А с детства, когда смотрел матчи итальянского первенства по телевизору, и я продолжал следить за играми чемпионата все эти годы. Я знал, чего ожидать здесь, и был к этому готов, — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
«Милану» интересен Лунин, убедить украинца перейти в итальянский клуб может Модрич — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android