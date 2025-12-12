Лука Модрич ответил, в чём заключается разница между Серией А и Ла Лигой

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, в чём заключается разница между итальянской Серией А и испанской Ла Лигой. К «россонери» Модрич присоединился в летнее трансферное окно — 2025. Ранее хорватский хавбек выступал за «Реал», в составе которого выиграл множество трофеев.

— В чём разница между итальянским и испанским футболом?

— Находясь за границей, вы, вероятно, не понимаете, насколько сложна Серия А, но я уверяю вас, что это очень жёсткая и конкурентоспособная лига. Я не был удивлён этим, потому что был готов: я знаю Серию А с детства, когда смотрел матчи итальянского первенства по телевизору, и я продолжал следить за играми чемпионата все эти годы. Я знал, чего ожидать здесь, и был к этому готов, — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.