Александр Бубнов назвал лучший матч в первой части сезона РПЛ
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (3:2), назвав его лучшим в первой части сезона-2025/2026 чемпионата страны.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«Это был лучший матч не тура, а лучший матч сезона, ну, до перерыва. Я думаю, что вот в таком составе, который сейчас у «Краснодара», — у него практически слабых мест вообще нет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 40 очков.
