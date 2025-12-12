Спортдиректор «Баварии» планирует лично поговорить с Гехи после 1 января — Плеттенберг

Спортивный директор немецкой «Баварии» Макс Эберль планирует личный разговор с защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

«С 1 января Макс Эберль планирует личный телефонный разговор или встречу с Марком Гехи после предварительной встречи с агентом защитника, как сообщалось ранее.

«Реал» Мадрид, «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» заинтересованы в его приобретении в статусе свободного агента летом, и Эберль, как известно, является большим поклонником этого игрока», — написал Плеттенберг.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Марка Гехи в € 55 млн.