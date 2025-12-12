Бубнов: Станковича нельзя было трогать до зимы, он бы все четыре игры выиграл

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Вадим Романов.

«Это грубейшая ошибка, я считаю, у «Спартака»: Станковича нельзя было трогать ни в коем случае до зимы. И больше того, скажу, я уверен, что он, вот как «Спартак» сейчас играл вот с этими командами, он бы все четыре игры выиграл, и он бы сейчас в тройке был», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После увольнения Станковича «Спартак» провёл три матча в чемпионате России: с московским ЦСКА (1:0), калининградской «Балтикой» (0:1) и столичным «Динамо» (1:1). А также одну игру в Фонбет Кубке России: с московским «Локомотивом» (3:2).