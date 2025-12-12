Полузащитник «Зенита» Жерсон заявил, что сине-бело-голубые являются самым обсуждаемым и известным футбольным клубом России.

— Многие бразильцы, которые приезжают в «Зенит», говорят, что это самый известный российский клуб в Бразилии. Это правда?

— Могу со всей серьёзностью подтвердить: «Зенит» — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе. Во-первых, потому что здесь играл Халк — он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета. Малком и Клаудиньо — мои большие друзья. Благодаря этому «Зенит» всегда на слуху, в поле зрения СМИ. В целом Петербург и Россия производят впечатление очень гостеприимных мест, где тепло принимают всех. Это видно и по тому уровню, который показывают здесь бразильские футболисты, — приводит слова Жерсона «Спорт-экспресс».