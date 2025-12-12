Скидки
«Есть над чем подумать в отпуске». Капитан «Динамо» Фомин — о результатах команды

«Есть над чем подумать в отпуске». Капитан «Динамо» Фомин — о результатах команды
Комментарии

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о результатах бело-голубых в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ. На зимний перерыв «Динамо» ушло, занимая 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Ранее клуб покинул Валерий Карпин, занимавший должность главного тренера первой команды.

— Как оцените прошедшую часть сезона в чемпионате?
— Конечно, оценка неудовлетворительная. Ожидали, что будем показывать более качественную игру и добиваться более высоких результатов. Рассчитывали, что будем находиться повыше в турнирной таблице. Есть над чем подумать в отпуске. На сборах надо очень хорошо подготовиться к весенней части сезона.

У нас ещё есть Кубок, где надо проходить дальше. И есть что исправлять в турнирной таблице чемпионата, — приводят слова Фомина «Известия».

