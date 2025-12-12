«Торпедо» показало, как сейчас выглядит строящийся стадион в Москве

Московское «Торпедо» в социальных сетях опубликовало видеоролик, на котором показан строящийся стадион автозаводского клуба. С экскурсией стадион посетила делегация Футбольной национальной лиги.

Видео доступно на странице «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте».

Возведение новой арены стартовало в 2022 году, работы планируется завершить в 2026-м. Вместимость стадиона составит около 15 тыс. зрителей.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который заработал 48 очков за аналогичное количество игр.