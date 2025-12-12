Легенда «Ювентуса» Дель Пьеро: атмосфера в клубе — не для всех

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался об атмосфере в клубе. В данный момент туринцы находятся на седьмом месте таблицы итальянской Серии А и на 17-м общего этапа Лиги чемпионов.

«Есть груз исторического прошлого клуба, самой команды и одержанных ей побед. И есть груз недавнего прошлого: сейчас команда является продуктом того, что произошло в прошлом году, серьёзных изменений в составе ключевых игроков, лидеров, которых много раз заменяли молодыми игроками.

Атмосфера в «Ювентусе» не для всех, она не для каждого. Это сложная ситуация: у нас есть определённая тяжесть, но мы видели, что в других командах этим игрокам было менее комфортно и психологически, и физически. Трудности объективны, они возникают ежедневно», – приводит слова Дель Пьеро Tuttosport.