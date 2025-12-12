Роман Березовский: у «Спартака» нет рисунка — у той же «Балтики» он есть

Бывший вратарь ряда клубов Мир РПЛ Роман Березовский высказался об игре московского «Спартака» в этом сезоне. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Спартак» раньше всегда славился своей игрой — быстрые короткие передачи. Но это было давно. Сейчас команда добивается результата за счёт индивидуальных качеств футболистов. Не чувствуется общей стратегии, нет рисунка. У той же «Балтики» он есть, у «Рубина», хоть нет результатов, но почерк на поле есть. У «Спартака» если бывают результаты, то за счёт индивидуальных качеств. Развития и почерка не видно на поле у команды», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.