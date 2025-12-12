Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Березовский: у «Спартака» нет рисунка — у той же «Балтики» он есть

Роман Березовский: у «Спартака» нет рисунка — у той же «Балтики» он есть
Комментарии

Бывший вратарь ряда клубов Мир РПЛ Роман Березовский высказался об игре московского «Спартака» в этом сезоне. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Спартак» раньше всегда славился своей игрой — быстрые короткие передачи. Но это было давно. Сейчас команда добивается результата за счёт индивидуальных качеств футболистов. Не чувствуется общей стратегии, нет рисунка. У той же «Балтики» он есть, у «Рубина», хоть нет результатов, но почерк на поле есть. У «Спартака» если бывают результаты, то за счёт индивидуальных качеств. Развития и почерка не видно на поле у команды», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Больше всех страдает «Спартак»
Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Больше всех страдает «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android