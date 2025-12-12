Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту — источник

«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту — источник
Комментарии

Руководство мадридского «Реала» сообщило представителю крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, что больше не будет улучшать условия по новому контракту. Либо бразилец подпишет соглашение, которое ему предлагалось ранее, либо его выставят на продажу летом 2026-го. Об этом сообщает Madrid Zone в социальной сети X с отсылкой на данные онлайн-издания Le Journal du Real.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 28 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в € 150 млн.

Материалы по теме
Марсело — о Винисиусе: думаю, ему нужно помолчать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android