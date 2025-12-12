Алсу Абдуллина ответила, почему «Локомотиву» не удалось попасть в тройку призёров

Защитница московского «Локомотива» Алсу Абдуллина высказалась о результате команды в сезоне-2025 Winline Суперлиги. Железнодорожницы заняли четвёртое место.

— Почему, на твой взгляд, «Локомотиву» не удалось попасть в тройку призёров?

— Нам не хватало стабильности. Могли здорово сыграть со «Спартаком» или ЦСКА. Но при этом теряли очки в матчах, где нельзя было этого делать: с «Чертаново», «Крыльями», «Ростовом»… Не раз в наши ворота залетали курьёзные мячи.

Уже по ходу сезона мы потеряли довольно много ключевых игроков, лидеров команды. Конечно же, это тоже сказалось на результатах не лучшим образом, — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».