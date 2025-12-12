Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитница «Локомотива» Абдуллина объяснила свои удаления в сезоне-2025

Защитница «Локомотива» Абдуллина объяснила свои удаления в сезоне-2025
Комментарии

Защитница московского «Локомотива» Алсу Абдуллина высказалась об удалениях в сезоне-2025.

— В сезоне-2025 у тебя два удаления, притом что раньше не было ни одного. Есть объяснения этой статистике?
— Раньше часто сдерживала то, что внутри. Потом стала более открытой, раскрепощённой, но вместе с тем более эмоциональной. Это особенно проявляется в матчах, где высок накал страстей и где ты вдобавок проигрываешь. Например, в игре со «Спартаком» показалось, что соперники повели себя несправедливо. Мне это не понравилось, я поддалась эмоциям и получила вторую жёлтую карточку, — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».

Материалы по теме
Алсу Абдуллина ответила, почему «Локомотиву» не удалось попасть в тройку призёров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android