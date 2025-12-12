Защитница «Локомотива» Абдуллина объяснила свои удаления в сезоне-2025

Защитница московского «Локомотива» Алсу Абдуллина высказалась об удалениях в сезоне-2025.

— В сезоне-2025 у тебя два удаления, притом что раньше не было ни одного. Есть объяснения этой статистике?

— Раньше часто сдерживала то, что внутри. Потом стала более открытой, раскрепощённой, но вместе с тем более эмоциональной. Это особенно проявляется в матчах, где высок накал страстей и где ты вдобавок проигрываешь. Например, в игре со «Спартаком» показалось, что соперники повели себя несправедливо. Мне это не понравилось, я поддалась эмоциям и получила вторую жёлтую карточку, — приводит слова Абдуллиной официальный сайт «Локомотива».