«Итог нашего разговора определит завтрашний день». Арне Слот — о Мохамеде Салахе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что вскоре побеседует с крайним нападающим команды Мохамедом Салахом, который ранее вступил в конфликт с руководством клуба и Слотом, обвинив последнего в неуважении.

«Сегодня утром у меня состоится разговор с Мо, и от его результатов будет зависеть, что произойдёт завтра. Мне необходимо обсудить ситуацию с ним лично, и в следующий раз, когда я упомяну Мо, это будет в разговоре с ним, а не здесь (в пресс-зале. — Прим. «Чемпионата»). Больше добавить мне нечего.

Я поговорю с ним сегодня, и итог этого разговора определит, каким будет завтрашний день. Извинения? Обычно я бы сказал, что свои три вопроса вы уже использовали!» — приводит слова Слота Liverpool Echo.

