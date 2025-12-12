Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Итог нашего разговора определит завтрашний день». Арне Слот — о Мохамеде Салахе

«Итог нашего разговора определит завтрашний день». Арне Слот — о Мохамеде Салахе
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что вскоре побеседует с крайним нападающим команды Мохамедом Салахом, который ранее вступил в конфликт с руководством клуба и Слотом, обвинив последнего в неуважении.

«Сегодня утром у меня состоится разговор с Мо, и от его результатов будет зависеть, что произойдёт завтра. Мне необходимо обсудить ситуацию с ним лично, и в следующий раз, когда я упомяну Мо, это будет в разговоре с ним, а не здесь (в пресс-зале. — Прим. «Чемпионата»). Больше добавить мне нечего.

Я поговорю с ним сегодня, и итог этого разговора определит, каким будет завтрашний день. Извинения? Обычно я бы сказал, что свои три вопроса вы уже использовали!» — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Выиграй смартфон 17 на Новый год!
Выиграй смартфон 17 на Новый год!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymCU7Z4
Материалы по теме
Саудовский клуб предложил Салаху контракт с зарплатой £ 120 млн в год — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android