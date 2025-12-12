Малиновский станет свободным агентом летом, им интересуются «Ювентус» и «Интер» — Джейкобс

Украинский полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский покинет клуб летом 2026 года. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Руслан Малиновский покинет «Дженоа» в статусе свободного агента по истечении контракта следующим летом.

Он забил два гола в последних четырёх матчах «Дженоа» и стал ключевым игроком в улучшении формы команды.

По имеющейся информации, другие клубы Серии А, включая «Ювентус» и «Интер», следили за Малиновским в последние недели. 32-летний футболист готов остаться в Италии», — написал Джейкобс.

В текущем сезоне чемпионата Италии Руслан Малиновский провёл 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.